Жителям ответят на вопросы о трудоустройстве, положенных льготах, наследовании, трудовых спорах, проблемах регистрации, поступлении в вузы.

Юристы СПбГУ бесплатно ответят на правовые вопросы петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Консультацию можно получить 29 марта. В этот день в СПбГУ пройдет Единый день бесплатной юридической помощи. Петербуржцам и жителям города окажут правовую помощь сотрудники Юридической клиники СПбГУ совместно со специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой. Они ответят на вопросы о трудоустройстве, положенных льготах, наследовании, трудовых спорах, проблемах регистрации, поступлении в вузы и любые другие вопросы, не касающиеся уголовного права и не имеющие коммерческую направленность.

Записаться на консультацию можно будет по телефону 363−62−22. Посетителей не принимают по выходным.

Получить юридическую помощь можно с 1 марта по 5 мая. Пункт приема граждан находится на 23 линии В.О., д. 26, в корпусе "Юридическая клиника". Прием ведется с 10:00 до 17:00.

Ранее мы писали, что у актрисы театра Комиссаржевской украли 9 млн рублей и 5 тыс. долларов.

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