У актрисы театра Комиссаржевской украли 9 млн рублей и 5 тыс. долларов

Общая материальная потеря оценивается в девять млн рублей и пять тыс. долларов.

В ночь на вторник, 26 марта в полицию поступило сообщение о происшествии в частном доме на Полевй улице Полевой. Согласно словам хозяйки, актрисы театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской, злоумышленник взломал замок и совершил крупную кражу. Об этом стало известно Piter.TV.

Из двухэтажного деревянного дома, окружённого забором из металлического штакетника, проникли наручные часы марок "Вандерболд", Rado, Certina, а также ювелирные изделия: подвеска "Карлов", серьги и четыре подвески из жёлтого и белого металла, кольцо "Пейзажи", десять серег Tiffany и кольца из жёлтого металла, а также находившиеся в шкафу на втором этаже деньги.

Общая материальная потеря оценивается в девять млн рублей и пять тыс. долларов. Проводится проверка по данному инциденту, уголовное дело возбуждено по статье "Кража".

Ранее мы сообщили о том, что после стрельбы в шинмонтаже на Гражданском проспекте возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV