После стрельбы в шинмонтаже на Гражданском проспекте возбуждено уголовное дело

Установлено, что конфликтный клиент шиномонтажа, который выстрелил в лицо сотруднику, ранее был осужден за вымогательство.

После стрельбы на Гражданском проспекте возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщила "Фонтанка".

Установлено, что конфликтный клиент шиномонтажа, который выстрелил в лицо сотруднику, ранее был осужден за вымогательство. Он получил три года лишения свободы в 1996 году, но был освобождён на ранних условиях после нескольких месяцев. После этого инцидента мужчина не нарушал закон.

Пострадавший сотрудник шиномонтажа, 41-летний мужчина, был госпитализирован с ожогами роговицы обоих глаз. Подозреваемый в хулиганстве был задержан и помещён в изолятор временного содержания.

Ранее мужчина заставил 82-летнюю пенсионерку переписать на себя квартиру на Энгельса.

Фото: Piter.TV