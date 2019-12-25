Юрист: россияне не смогут оставить наследство домашним животным

Раскрыты нюансы составления завещания.

Юрист Анна Пономарева заявила о том, что россияне не смогут оставить наследство домашним животным. Такое положение в отечественном законодательстве специалист напомнила слушателям радиостанции "Говорит Москва". Гость программы напомнила согражданам о нюансах составления завещания. В РФ питомцы считаются объектом права, а не субъектом. Соответственно, они приравниваются к неодушевленным вещам.

Поэтому нельзя оставить наследство любимой кошке, собаке и другим домашним питомцам. Анна Пономарева, юрист

Специалист уточнила, что наследник не может получить исключительно долги, должности в государственных органа. Такое невозможно ставить условие о том, что какое-либо имущество перейдет ему только после совершения определенных действий в пользу его наследодателя. В частности, этот запрет распространяется на условия по вступлению в брак или выборе профессии.

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Фото: Piter.tv