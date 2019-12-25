Юрист рассказал о соцвыплатах, которые ждут россиян этим летом

Этим летом сразу несколько категорий граждан получат новые социальные выплаты или повышение уже назначенных. Подробно обо всех пособиях рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский агентству "Прайм".
Уже с 1 июля беременные женщины смогут получить материальную поддержку. Если будущая мать находится в трудном финансовом положении и встала на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), то государство выплатить ей 6350 рублей.
Неполные семьи с детьми до 16 лет получат ежемесячное пособие в 5650 рублей.
Правда, есть еще одно очень важное условие — получить выплаты смогут только те, кто будет признан нуждающимся даже после получения алиментов.
Алексей Петропольский, юрист
С 1 августа пройдет перерасчет пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Их страховая пенсия вырастет почти 300 рублей.
Семьи с детьми в возрасте от восьми до 16 лет в августе получат по десять тысяч на каждого ребенка.
Ранее мы сообщали, что пособия идущим в первый класс детям будут выплачивать с 6 лет
Фото: pixabay
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