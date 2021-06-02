Путин: пособия идущим в первый класс детям будут выплачивать с 6 лет

В изначальном проекте выплаты полагались семьям, детям в которых исполнилось шесть лет до марта 2021 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские семьи, которые отправят детей в школу с шести лет, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом он сообщил в ходе совещания с правительством РФ.

Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства подчеркнул, что в первоначальном тексте законопроекта возможность получить пособия была только для семей, детям в которых исполнилось шесть лет до марта 2021 года.

Напомним в России предложили ввести отцовский капитал. Тем мужчинам, у которых в семье трое и более детей, предложено выплачивать пособия в размере 639,4 тысячи рублей, а также ежемесячные пособия в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка.

Ранее Путин заявил о необходимости развития туризма на Дальнем Востоке.

Видео: kremlin.ru