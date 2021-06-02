Путин: пособия идущим в первый класс детям будут выплачивать с 6 лет

Президент России Владимир Путин заявил, что российские семьи, которые отправят детей в школу с шести лет, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом он сообщил в ходе совещания с правительством РФ.
Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства подчеркнул, что в первоначальном тексте законопроекта возможность получить пособия была только для семей, детям в которых исполнилось шесть лет до марта 2021 года.
Напомним в России предложили ввести отцовский капитал. Тем мужчинам, у которых в семье трое и более детей, предложено выплачивать пособия в размере 639,4 тысячи рублей, а также ежемесячные пособия в 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка.
Ранее Путин заявил о необходимости развития туризма на Дальнем Востоке.
Видео: kremlin.ru
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