Юрист рассказал, что делать, если при задержке рейса не предоставили еду

Если дневной вылет перенесли на восемь часов и более, то путешественников должны поселить в гостинице.

В случае задержки рейса туристы должны через два часа получить прохладительные напитки и через четыре часа — горячее питание. Об этом в портале телеканала "Санкт-Петербург" рассказал юрист.

Если дневной вылет перенесли на восемь часов и более, то путешественников должны поселить в гостинице. Когда ночью отправление задерживается на шесть часов, то туристов тоже должны разместить в отеле.

Чтобы получить указанные услуги, пассажирам рейса нужно обратиться к представителю авиакомпании. Обычно он стоит у стойки регистрации. Если не удалось найти специалиста, то тогда нужно позвонить на горячую линию авиакомпании или обратиться на стойку информации. Пассажиру выдадут ваучер на горячее питание, напитки и другие необходимые услуги. Пассажир может и за свой счет обеспечить себя горячим питанием, прохладительными напитками, но в этом случае нужно сохранить чеки, а потом обратиться с ними в авиакомпанию, где ему возместят убытки.

Когда рейс значительно задерживается, пассажиры должны обращаться к представителям авиакомпании. В этой ситуации важно получить штамп о задержке и справку, где указана причина случившегося. Трансфер туда-обратно тоже входит в список обязательных услуг. Мамам с детьми до 7 лет предоставят комнату матери и ребенка.

Если компания отказывается предоставлять обязательные услуги, нужно позвонить в авиакомпанию. Но лучше всего в письменной форме составить пртенезию и отправить ее на электронную почту авиакомпании.

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