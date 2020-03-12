Юрист рассказала, где петербуржцам взять деньги на внеочередной капремонт домов

Взносы за капремонт – не единственный способ собрать необходимую сумму.

Если дом нуждается в срочном обновлении, и ждать очереди на капремонт не представляется возможным, жильцы могут провести общее собрании и принять решение об открытии специального счета для формирования фонда капремонта. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала юрист и специалист в сфере ТСЖ Наталья Михеева.

При открытии специального счета деньги, которые они платили за капремонт, поступят именно на этот счет, а не в пользу регионального оператора. Благодаря этого собственники могут в любой момент извлечь необходимую сумму и приступить к ремонту.

Нижняя граница взносов регламентирована городским правительством, поэтому платить по спецсчету меньше у собственников не получится. Но и вносить крупные суммы, чтобы ремонт шел быстрее, тоже не нужно. Некоторую часть средств от текущего ремонта можно направить и на капитальный. Также возможны кредиты и займы, но это сложнее всего.

На участке магистрали М-10 в Ленобласти будет проведен капремонт.

Фото:Piter.TV