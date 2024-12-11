Юрист Крохин рассказал, как правильно вывезти строительный мусор

По словам эксперта, неправильное складирование мусора несет за собой административную ответственность.

Юрист Константин Крохин рассказал, как правильно вывезти строительный мусор. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, неправильное складирование мусора несет за собой административную ответственность. Он подчеркнул, что за этим следит специальная техническая комиссия. Крохин подчеркнул, что размер штрафов зависит от региона, но наказанию также могут подвергать региональных операторов, если те вывезли строительный мусор на непредназначенный для этого полигон.

Эксперт уточнил, что за не правильную утилизацию строительного мусора полагается штраф от двух до трех тысяч рублей. Максимальное наказание составит семь тысяч рублей. Крупногабаритный мусор рекомендуется отправлять в специальные бункеры, которые ставят на площадках недалеко от обычных контейнеров. Также можно договориться с управляющей компанией о его вывозе.

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