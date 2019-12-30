Юрий Дудь посетил заброшенную усадьбу Елисеевых в Ленобласти

По мнению блогера, усадьба могла бы стать значимой достопримечательностью Ленинградской области.

Известный блогер Юрий Дудь побывал в Гатчинском районе Ленобласти в заброшенной усадьбе Елисеевых. Дудь отметил, что когда-то усадьба "была роскошной". Об этом он написал в Instagram.

По мнению блогера, усадьба могла бы стать значимой достопримечательностью Ленинградской области, но для этого нужны значительные усилия. Здание при этом пережило советскую национализацию и немецкую оккупацию.

Позже в комитете по культуре отметили, что собственник регулярно получает штрафы за такое состояние здания. Комитет готов забрать усадьбу обратно, но владелец не хочет этого. Несколько лет назад собственник купил несколько га земли вот с такой достопримечательностью в придачу.

В прошлом году Юрий Дудь третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ.