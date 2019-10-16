Юрий Андреев о работе Государственной ветеринарной службы: безопасность и профилактика

Юрий Андреев, руководитель Государственной ветеринарной службы города, поделился подробностями основной работы управления и важности его миссии.

Государственная ветеринарная служба Петербурга выполняет ключевую роль в обеспечении безопасности животных и человека. Основная задача службы заключается в предотвращении распространения опасных болезней среди животных, включая тех, которые могут быть переданы и на человека. Об этом он рассказал "Петербургскому дневнику".

Юрий Андреев также подчеркнул важность ответственности владельцев животных. Профилактика и забота о здоровье домашних питомцев играют существенную роль в поддержании общественной безопасности.

По словам Андреева, в настоящее время ситуация с заразными болезнями животных в Петербурге контролируется, однако существует риск их возникновения.

Ранее сообщалось, что для животных приюта "Ильинка" жители Петербурга собрали более тонны необходимых товаров.

Фото: Piter.TV