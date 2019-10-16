Юрий Андреев о работе Государственной ветеринарной службы: безопасность и профилактика

Государственная ветеринарная служба Петербурга выполняет ключевую роль в обеспечении безопасности животных и человека. Основная задача службы заключается в предотвращении распространения опасных болезней среди животных, включая тех, которые могут быть переданы и на человека. Об этом он рассказал "Петербургскому дневнику".
Юрий Андреев также подчеркнул важность ответственности владельцев животных. Профилактика и забота о здоровье домашних питомцев играют существенную роль в поддержании общественной безопасности.
По словам Андреева, в настоящее время ситуация с заразными болезнями животных в Петербурге контролируется, однако существует риск их возникновения.
Ранее сообщалось, что для животных приюта "Ильинка" жители Петербурга собрали более тонны необходимых товаров.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все