Юридический форум стал причиной транспортного коллапса в центре Петербурга

От Исполкомской улицы до Дворцовой площади растянулась пробка длиной почти 4 км.

Днем 15 мая движение в центре Петербурга было сильно осложнено из-за Международного юридического форума. Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", около 15 часов от Исполкомской улицы до Дворцовой площади скопился затор длиной почти 4 км.

Чтобы преодолеть этот участок дороги водителям приходилось терять 50 минут своего времени. Причиной затора стало внезапное перекрытие движения на Невском проспекте. Отмечается, что по главной магистрали Петербурга двигались высокопоставленные гости форума, в их числе был премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, что из-за Юридического форума в центре города ограничена парковка. Также перекрыт Певческий проезд, с 8 утра 16 мая до 8 утра 17 мая нельзя проехать по участку улицы Рубенштейна.

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Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"