Юную петербурженку не пустили на уроки из-за синих волос

По словам специалистов, руководство школы нарушило права ребенка.

Учебный год уже начался, однако в некоторых школах детей до сих пор не пускают на уроки. Сегодня утром появилась информация, что девочку не пустили на занятия из-за синих волос. Об этом сообщила на пресс-конференции в "Интерфаксе" начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию Елена Спасская.

По ее словам, руководство школы нарушило права ребенка. В этом случае дирекция обязана была провести беседу с родителями и самой учащейся. "Но отчислять или не пускать в школу из-за внешнего вида нельзя", — напомнила Спасская.

Ранее мы писали, что самая маленькая школа Ленобласти 1 сентября пополнилась на 5 первоклашек.

Фото: Piter.TV