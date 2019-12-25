Юный болельщик "Зенита" во Всеволожске попал в реанимацию, заступившись за девушек

По словам знакомых мальчика, двое мужчин кавказской внешности около 40 лет "приставали к девушкам".

В ночь на 29 августа во Всеволожске юный фанат "Зенита" Матвей попал в реанимацию, заступившись за двух девушек. Об этом сообщили в группе "Ландскрона | Фанаты "Зенита" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел в микрорайоне Южный. По словам знакомых мальчика, двое мужчин кавказской внешности около 40 лет "приставали к девушкам". Ребята попросили оставить их в покое. Один из них достал нож и ударил Матвея. Друзья молодого человека выбили нож и задержали обидчиков до приезда полиции. Матвея доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее появилось видео жесткого ДТП на Дунайском, где пострадала пожилая женщина.

Фото: Вконтакте / Ландскрона | Фанаты "Зенита"