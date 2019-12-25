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Юный болельщик "Зенита" во Всеволожске попал в реанимацию, заступившись за девушек
Сегодня, 20:51
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Юный болельщик "Зенита" во Всеволожске попал в реанимацию, заступившись за девушек

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По словам знакомых мальчика, двое мужчин кавказской внешности около 40 лет "приставали к девушкам".

В ночь на 29 августа во Всеволожске юный фанат "Зенита" Матвей попал в реанимацию, заступившись за двух девушек. Об этом сообщили в группе "Ландскрона | Фанаты "Зенита" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел в микрорайоне Южный. По словам знакомых мальчика, двое мужчин кавказской внешности около 40 лет "приставали к девушкам". Ребята попросили оставить их в покое. Один из них достал нож и ударил Матвея. Друзья молодого человека выбили нож и задержали обидчиков до приезда полиции. Матвея доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. 

Ранее появилось видео жесткого ДТП на Дунайском, где пострадала пожилая женщина.

Фото: Вконтакте / Ландскрона | Фанаты "Зенита"

Теги: всеволожск, зенит, нападение на ребенка, южный, юный болельщик
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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