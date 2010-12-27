В номере Юлии Самойловой танцоры изобразят Адама и Еву

Номер российской исполнительницы строится таким образом, чтобы зритель мог уловить главную мысль песни — зарождение жизни.

Номер, с которым выступит российская исполнительница Юлия Самойлова на "Евровидении" технически очень сложный. Успех выступления зависит от эмоций артистов и от слаженной работы всей команды. Об этом сообщают "Риа новости", ссылаясь на слова режиссера номера Алексея Голубева.

Безусловно, наш номер очень сложный. В течение 30 секунд мы должны вывести на сцену декорацию, разложить ее. Она должна быть зафиксирована очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки… Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении. Алексей Голубев

Постановщик отметил, что номер строится таким образом, чтобы зритель мог оценить, прежде всего, талант певицы. Главный смысл песни Самойловой — зарождение жизни. Поэтому на сцене танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина изобразят первых людей — Адама и Еву.

На второй репетиции мы поработали над актерской составляющей, Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее, потому что это то, что должно держать зрителя. Алексей Голубев

В этом году "Евровидение" пройдут в Лиссабоне на арене Altice в Парке Наций. Россию в конкурсе представляет Юлия Самойлова, она исполнит песню I Won"t Break. Над номером Юлии Самойловой работала интернациональная команда авторов — Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

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Фото: Instagram / eurovision