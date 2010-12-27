Юбилейный вечер Давида Голощёкина в Театре эстрады

Два вечера подряд Давид Голощёкин со двоими друзьями будет радовать поклонников джазовой музыки. Первый вечер пройдёт 10 июня в Джазовой филармонии, продолжится же празднование в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина.
В программе юбилейных концерта в театре Эстрады состоится выступление одной из ярких представителей современного американского джазового вокала Ив Корнелиус и ансамбля "Четверо", в составе которого признанные виртуозы джаза Петербурга и Москвы. В ансамбль объединились сам виновник торжества, петербуржец Давид Голощекин и трое москвичей: легендарный барабанщик Виктор Епанешников, пианист Алексей Подымкин и контрабасист Сергей Васильев.
Адрес: Театр эстрады им. Райкина, ул. Большая Конюшенная, 27., м. Невский проспект, м. Гостиный двор, м. Адмиралтейская
Цена билета: от 500 рублей
Возрастное ограничение: 12+
Фото: kudago
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