Юбилейный вечер Давида Голощёкина в Театре эстрады

Второй день празднования 75-летнего юбилея джазового виртуоза Давида Голощёкина пройдёт на сцене Театра эстрады имени Райкина.

Два вечера подряд Давид Голощёкин со двоими друзьями будет радовать поклонников джазовой музыки. Первый вечер пройдёт 10 июня в Джазовой филармонии, продолжится же празднование в Театре Эстрады им. Аркадия Райкина.

В программе юбилейных концерта в театре Эстрады состоится выступление одной из ярких представителей современного американского джазового вокала Ив Корнелиус и ансамбля "Четверо", в составе которого признанные виртуозы джаза Петербурга и Москвы. В ансамбль объединились сам виновник торжества, петербуржец Давид Голощекин и трое москвичей: легендарный барабанщик Виктор Епанешников, пианист Алексей Подымкин и контрабасист Сергей Васильев.

Адрес: Театр эстрады им. Райкина, ул. Большая Конюшенная, 27., м. Невский проспект, м. Гостиный двор, м. Адмиралтейская

Цена билета: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: kudago