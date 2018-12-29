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На сцене Мариинки представят оперу "Борис Годунов" в день ее 145-летия
Сегодня, 10:49
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nastya960

На сцене Мариинки представят оперу "Борис Годунов" в день ее 145-летия

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В фойе будет представлена выставка, на которой можно увидеть нотные автографы композитора, фотографии артистов, костюмы с первой постановки и многое другое.

В Мариинском театре покажут народную музыкальную драму "Борис Годунов" к 145-летию премьеры этого произведения Модеста Мусоргского. Об этом сообщает пресс-служба театра.

В Мариинском театре 29 января под управлением Валерия Гергиева будет исполнена опера Модеста Мусоргского "Борис Годунов" в постановке Андрея Тарковского.

Пресс-служба

В фойе будет представлена выставка, на которой можно увидеть нотные автографы композитора, фотографии артистов, костюмы с первой постановки и многое другое. Примечательно, что для премьеры использовались костюмы и декорации, созданный для премьеры пушкинского "Бориса Годунова", который был сыгран в 1870 году артистами Александринского театра. Так перед первым показом экономили средства.

Фото: Мариинский театр 

 

 

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Теги: борис годунов, мариинский театр, мусоргский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Театры,

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