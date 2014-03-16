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Новый сезон театра La Scala открылся оперой Мусоргского "Борис Годунов"

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На торжественном мероприятии присутствовали Урсула фон дер Ляйен, руководство Италии.

Новый сезон итальянского театра La Scala в Милане открылся оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов". Произведение показано в день небесного покровителя города святого Амвросия. Основную партию исполнил известный российский оперный певец Ильдар Абдразаков, которого тепло приняла аудитория. Исполнитель уже в шестой раз выступил на открытии сезона оперы. После премьеры он отметил, что в ближайшее время планирует вернуться в Милан, но не раскрыл подробностей работы. Артист пояснил, что видел на торжественном вечере, посвященном в честь премьеры, президента страны Серджо Маттарелла. 

Он пожелал мне удачи.

исполнитель оперы

Напомним, что режиссером миланской оперы стал датчанин Каспер Хольтен. В постановке также задействованы оперные певцы из Мариинского театра Петербурга, включая Анну Денисову и Алексея Маркова, а также приглашенный солист Мариинского театра Дмитрий Головнин. Многие второстепенные роли также исполнили артисты из РФ. Приглашенными гостями на мероприятии были премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. 

Худрук Театра им. Комиссаржевской попал в реанимацию с инфарктом.

Фото и видео: Telegram / Mash, РИА Новости

Теги: la scala, борис годунов, италия, модест мусоргский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Театры,

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