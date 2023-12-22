В 2024 году 30 петербургских мостов отмечают юбилей

Самым почтенным возрастом – 285 лет – может гордиться Демидов мост через Канал Грибоедова.

В 2024 году сразу 30 петербургских мостов отмечают круглые даты. Подробности сообщило издание spb.aif.ru.

Так, 9 апреля исполняется 130 лет биржевому мосту через Малую Неву. Его построили в 1894 году, и тогда первая постоянная переправа между Васильевским островом и Петроградской стороной была деревянной. 30 сентября Литейному мосту исполняется 145 лет – это вторая постоянная переправа через Неву. При его строительстве были применены передовые на тот момент инженерные решения, включая фонари со "свечами Яблочкова". Литейный мост стал первым в мире постоянным мостом с электрическим освещением.

Самым почтенным возрастом – 285 лет – может гордиться Демидов мост через Канал Грибоедова. Его открыли в 1739 году под названием Малый Саарский. Немного младше Каменный Прачечный мост, которому в этом году исполняется 255 лет. Переправа у Летнего сада знаменита своей конструкцией и архитектурным обликом, которые дошли до наших дней почти без изменений.

Уникальным также является Почтамтский цепной пешеходный мост через реку Мойку. 4 августа 2024 года он отметит свой 200-летний юбилей. Этот мост – единственный в Петербурге висячий мост, сохранивший уникальную конструкцию первой четверти XIX века. Екатерингофский мост, соединяющий две части Рижского проспекта, также сохранился внешне до наших дней. В июне 2024 года ему исполнится 110 лет.

Первый и единственный в России алюминиевый цельносварной Коломенский мост через Канал Грибоедова отмечает круглую дату – 55 лет.

Ранее мы сообщили о том, что конкурс на строительство Большого Смоленского моста объявили в Петербурге.

Фото: СПБ ГБУ "Мостотрест"