YouTube заблокировал канал "Соловьев Live"

Видеохостинг удалил основной и резервный каналы журналиста.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал журналиста и телеведущего Владимира Соловьева "Соловьев Live". Об этом сообщил журналист в своем Telegram-канале.

Соловьев уточнил, что YouTube удалил не только основной, но также резервный каналы его передачи. Позже журналист сообщил, что готов выйти в прямой эфир утром 8 марта, "несмотря на войну, которую проекту объявили YouTube и Google".

Сейчас его передача транслируется на YouTube-канале "Урал LIVE".

Ранее мы сообщали, что финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева.

Видео: Youtube/Урал LIVE