YouTube заблокировал канал "Соловьев Live"

Видеохостинг YouTube заблокировал канал журналиста и телеведущего Владимира Соловьева "Соловьев Live". Об этом сообщил журналист в своем Telegram-канале.
Соловьев уточнил, что YouTube удалил не только основной, но также резервный каналы его передачи. Позже журналист сообщил, что готов выйти в прямой эфир утром 8 марта, "несмотря на войну, которую проекту объявили YouTube и Google".
Сейчас его передача транслируется на YouTube-канале "Урал LIVE".
Ранее мы сообщали, что финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева.
Видео: Youtube/Урал LIVE
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