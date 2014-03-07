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YouTube заблокировал канал "Соловьев Live"

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Видеохостинг удалил основной и резервный каналы журналиста.

Видеохостинг YouTube заблокировал канал журналиста и телеведущего Владимира Соловьева "Соловьев Live". Об этом сообщил журналист в своем Telegram-канале.

Соловьев уточнил, что YouTube удалил не только основной, но также резервный каналы его передачи. Позже журналист сообщил, что готов выйти в прямой эфир утром 8 марта, "несмотря на войну, которую проекту объявили YouTube и Google".

Сейчас его передача транслируется на YouTube-канале "Урал LIVE".

Ранее мы сообщали, что финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева.

Видео: Youtube/Урал LIVE

Теги: youtube, блокировка, владимир соловьев, соловьёв live
Категории: Лента новостей, Новости России,

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