Около Ястребиного озера потерялся мужчина

Турист замерз и не смог выбраться из леса.

В Ленобласти из леса вывели туриста, который ночью заблудился в лесу. Мужчина потерялся в районе озера Ястребиное около Карелии. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы по региону.

В ночь с 18 на 19 февраля на пульт диспетчера поступила информация, что рядом с озером Ястребиное бродит мужчина. Ему понадобилась помощь спасателей. Турист отправился в поход, но не рассчитал силы и не смог выйти из леса. Пострадавший еще и сильно замерз.

Спасатели поисково-спасательного отряда Приозерска вывезли мужчину на снегоходе и доставили на станцию Кузнечное.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО