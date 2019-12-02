На стройке в Ивангороде нашли ящик с человеческими костями

В нем лежали кости и черепа.

В понедельник, 14 сентября, в полицию Кингисеппского района Ленобласти обратилась жительница Ивангорода 1969 года рождения. Она рассказала, что на стройке нашли ящик, наполненный человеческими костями. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Жуткую находку обнаружили на строящемся объекте возле дома №4 на Садовой улице. В ящике лежали человеческие кости и черепа. По факту случившегося проводится проверка.

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