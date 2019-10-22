Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Телеведущий и актер объяснил свое отношение к ситуации.

Леонид Ярмольник прокомментировал назначение Сергея Сивохо на пост помощника секретаря Нацбезопасности и обороны. Известно, что бывший КВНщик занял должность, связанную с вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом рассказал сам Сивохо через свой аккаунт в социальной сети Facebook.

Ну и замечательно. У Зеленского должна быть своя команда. Какой президент - такая и команда прокомментировал российский ведущий телеканалу "Звезда"

Ярмольник добавил, что "может быть, что-нибудь и получится". Самого Сивохо он помнит достаточно смутно, так как знал его еще со времен КВН, что было "тысячу лет назад".

Ранее Сивохо объявил, что начинает работу в новой должности. Он заметил, что пост ответственный и украинский шоумен не собирается подводить свою страну. Удостоверение советника секретаря СНБО выдана Сергею 18 октября 2019 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Масляков ответил на слова Нурлана Сабурова о поборах в КВН.

Фото: Facebook/Сергей Сивохо, Piter.tv

Видео: YouTube/yarmolnikcom