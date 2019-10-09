Масляков ответил на слова Нурлана Сабурова о поборах в КВН

В руководстве клуба никто не знает о подобном.

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах. Ранее такую информацию рассказал комик Нурлан Сабуров во время интервью Юрию Дудю.

Какие взносы? Мы ничего не можем сказать заявил старший Масляков

Он также не смог вспомнить самого Сабурова и команду "Уральский университет", за которую он выступал. Подобной версии придерживается и режиссер и по совместительству частый член жюри Юлий Гусман. Он добавил, что не в курсе тех взносов, о которых говорил юморист. Сам он ничего не платил, когда был капитаном.

Предположительно стендап-артист говорил о плате, которую коллективы перечисляют региональным лигам КВН. В 2018 году этот взнос составлял 25 тысяч рублей за игру, за целый сезон может накопиться сумма в 260 тысяч. Об этом ранее говорил один из участников команды КВН "Малая Земля" Александр Романов.

Ранее Piter.tv писал о том, что ведущий "Вечернего Урганта" рассказал об уходе из "Уральских пельменей".

Фото: Вконтакте/Нурлан Сабуров

Видео: YouTube/В гостях у Гордона, GakkuNews, BáıgeNEWS. Kz