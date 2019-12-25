Японский автомобильный концерн Nissan ожидает приостановку производства в Петербурге

Кроме того, компания создает фонд помощи на 2,5 млн евро.

Японский автомобильный производитель Nissan заявил о скором закрытии завода в Петербурге. Об этом сообщил в пресс-службе концерна.

Nissan уже не экспортирует автомобили в Россию. Кроме того, компания создает фонд на 2,5 млн евро для "пострадавших в гуманитарном кризисе на территории Украины". Один млн планируют направить в Красный Крест. Еще 1,5 млн евро потратят на обеспечение сотрудников компании и постоянную поддержку их семей.

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