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Японский автомобильный концерн Nissan ожидает приостановку производства в Петербурге
Сегодня, 14:59
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Японский автомобильный концерн Nissan ожидает приостановку производства в Петербурге

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Кроме того, компания создает фонд помощи на 2,5 млн евро.

Японский автомобильный производитель Nissan заявил о скором закрытии завода в Петербурге. Об этом сообщил в пресс-службе концерна. 

Nissan уже не экспортирует автомобили в Россию. Кроме того, компания создает фонд на 2,5 млн евро для "пострадавших в гуманитарном кризисе на территории Украины". Один млн планируют направить в Красный Крест. Еще 1,5 млн евро потратят на обеспечение сотрудников компании и постоянную поддержку их семей. 

Ранее на Piter.tv: Toyota эвакуирует из России своих сотрудников в Японию.

Фото: Pexels

Теги: nissan, завершение производства, остановка производства, рабочие места, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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