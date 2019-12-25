Toyota эвакуирует из России своих сотрудников в Японию

На данный момент завод в Петербурге не работает.

Японский автоконцерн Toyota Motor отзовет своих сотрудников из России. Об этом сообщила 7 марта газета Nikkei.

Мера будет временной. На родину эвакуируют 26 сотрудников и членов их семей. Для трансфера придется делать пересадку в третьей стране, так как прямого авиасообщения между Москвой и Токио сейчас нет.

Напомним, с 4 марта завод Toyota в Петербурге приостановил свою работу из-за нехватки комплектующих. Перебои в поставках возникли из-за санкций в отношении России после начала спецоперации на Украине.

В 2021 году дилеры Toyota продали 97 941 автомобиль, что на 6,9% больше, чем годом ранее. Наиболее популярными моделями оказались Toyota Camry и RAV4.

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