Япония ввела режим ЧС в Токио и еще трех префектурах

Он будет действовать с 25 апреля по 11 мая.

Власти Японии ввели режим ЧС в Токио и еще трех префектурах из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией. Его слова приводит ТАСС.

Режим ЧС будет действовать в столице Японии, а также в префектурах Осаке, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая. Работа универмагов и парков развлечений будет приостановлена, массовые мероприятия пройдут без зрителей.

Мы просим местных жителей не покидать свои дома без необходимости, работодателей - перевести 70% сотрудников на удаленный режим. Есихиде Суга, премьер-министр Японии

Также Суга призвал владельцев заведений общепита завершать свою работу до 20:00 (14:00 мск). За сотрудничество с властями им будет полагаться компенсация.

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Видео: YouTube / KyodoNews