Япония ввела режим ЧС в Токио и еще трех префектурах

Власти Японии ввели режим ЧС в Токио и еще трех префектурах из-за коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Есихидэ Суга на заседании правительственного штаба по борьбе с инфекцией. Его слова приводит ТАСС.
Режим ЧС будет действовать в столице Японии, а также в префектурах Осаке, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая. Работа универмагов и парков развлечений будет приостановлена, массовые мероприятия пройдут без зрителей.
Мы просим местных жителей не покидать свои дома без необходимости, работодателей - перевести 70% сотрудников на удаленный режим.
Есихиде Суга, премьер-министр Японии
Также Суга призвал владельцев заведений общепита завершать свою работу до 20:00 (14:00 мск). За сотрудничество с властями им будет полагаться компенсация.
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Видео: YouTube / KyodoNews
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