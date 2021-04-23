Все российские тест-системы обнаруживают известные науке мутации ковида.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эффективности российских вакцин. На правительственном совещании с Владимиром Путиным чиновница ответила президенту на вопрос о том, выявляют ли отечественные тест-системы все виды штаммов COVID-19.

Мы проверили, это один из элементов нашего исследования - как обнаруживают тест-системы новые и новые штаммы. Пока мутаций у вирусов, в тех фрагментах... которые могли бы обходить тест-системы или обходить иммунитет после вакцин - таких мутаций нет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Эксперт объяснила коллегам, что человеческий иммунитет после вакцинации российскими препаратами для профилактики коронавируса защищает организм от всех видов на данный момент известных мутаций и штаммов COVID-19.

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Видео: kremlin.ru