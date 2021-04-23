Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об эффективности российских вакцин. На правительственном совещании с Владимиром Путиным чиновница ответила президенту на вопрос о том, выявляют ли отечественные тест-системы все виды штаммов COVID-19.
Мы проверили, это один из элементов нашего исследования - как обнаруживают тест-системы новые и новые штаммы. Пока мутаций у вирусов, в тех фрагментах... которые могли бы обходить тест-системы или обходить иммунитет после вакцин - таких мутаций нет.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Эксперт объяснила коллегам, что человеческий иммунитет после вакцинации российскими препаратами для профилактики коронавируса защищает организм от всех видов на данный момент известных мутаций и штаммов COVID-19.
Голикова оценила ситуацию с ограничениями по COVID-19 в регионах.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все