Япония планирует продолжать с Россией переговоры для решения проблемы.

Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил в Охотском море — рядом с островами Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом рассказал генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

Это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято. Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь японского правительства

По его словам, Япония планирует продолжать с Россией переговоры для решения проблемы территориального вопроса.

Отметим, что Россия уведомила Японию о проведении геологических работ за три месяца до их начала.

Ранее мы писали, что премьер Японии намерен провести референдум по конституции.

Видео: Министерство Иностранных Дел России