Япония сделала России представление из-за геологоразведки у Курил в Охотском море — рядом с островами Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Об этом рассказал генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
Это не совпадает с позицией нашей страны по четырем северным островам и не может быть принято.
Ёсихидэ Суга, генеральный секретарь японского правительства
По его словам, Япония планирует продолжать с Россией переговоры для решения проблемы территориального вопроса.
Отметим, что Россия уведомила Японию о проведении геологических работ за три месяца до их начала.
Ранее мы писали, что премьер Японии намерен провести референдум по конституции.
Видео: Министерство Иностранных Дел России
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