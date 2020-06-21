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Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

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Для этого ему необходима поддержка 2/3 депутатов обеих палат парламента страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет провести референдум по вопросу пересмотра Конституции страны. Об этом в сообщает телеканал NHK.

По информации СМИ, политик хочет пересмотреть 9-ую или так называемую "мирную" статью. Согласно ней Япония отказывается от армии и использования силы в международных спорах. На деле отказ от военного потенциала не соблюдается, однако данный пункт Конституции мешает наращиванию военных возможностей страны.

До окончания срока Абэ на посту премьера Японии остался один год и три месяца. За это время политик намерен провести референдум, для чего ему необходима поддержка 2/3 депутатов обеих палат парламента страны.

Видео: YouTube / ANNnewsCH

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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