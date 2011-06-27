  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Япония сделала РФ представление из-за визита вице-премьеров на Курилы
Сегодня, 12:43
99
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

Япония сделала РФ представление из-за визита вице-премьеров на Курилы

0 0

Накануне на Дальний восток отправились Марат Хуснуллин и Дмитрий Григоренко.

Япония сделала России представление из-за визита вице-премьеров Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко на остров Курильской гряды Итуруп. Об этом в беседе с ТАСС сообщил официальный представитель министерства иностранных дел страны Томоюки Ёсида.

Посещение [островов] российскими официальными лицами – противоречит нашей позиции по северным территориям (имеются в виду южные Курильские острова).

Томоюки Ёсида, официальный представитель МИД Японии

Он добавил, что власти Японии потребовали от российской стороны отмены данной поездки.

Хуснуллин и Григоренко вылетели на Дальний Восток 12 октября. Их рабочая поездка предполагает проверку выполнения задач, поставленных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным летом текущего года. В рабочем графике вице-премьеров значится посещение рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на острове Итуруп.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на южные острова Курильской гряды распространяется суверенитет Токио.

Фото: pixabay.com

Теги: итуруп, курильские острова, томоюки ёсида
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии