Япония и США договорились распределить роли в сфере обороны

Ясукадзу Хамада рассказал о задачах Токио в соответствии с обновленной стратегией по национальной обороне.

Япония и США договорились распределить роли и задачи в сфере обороны с учетом ранее обновленной Японией собственной стратегией по национальной безопасности. Соответствующее заявление в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне с американским министров по обороне и государственным секретарем США Ллойдом Остиным и Энтони Блинкеном, а также японским министром по иностранным делам Ёсимаса Хаяси сделал глава военного ведомства Токио Ясукадзу Хамада. Чиновник выступил по завершению двусторонних переговоров, которые проводились в формате "2+2".

Мы договорились продвигать инициативы в сфере обеспечения возможностей нанесения контрударов противнику, усиления взаимодействия в космосе и киберпространстве, а также сотрудничество по вопросам разработки оборудования и технологий. Ясукадзу Хамада, глава Минобороны Японии

Эксперт пояснил, что стороны также приняли решение продолжить развивать отношения с международными партнерами, включая Австралию, Южную Корею, страны АСЕАН и европейского региона. Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси добавил, что Токио расширяет совместное использование военных объектов, а также намерено повысить интенсивность совместных военных учений в ряде районов. Под это нововведение попадают острова Нансэй (расположены между юго-западным японским островом Кюсю и Тайванем).

В Пентагоне заявили об активности китайских военных судов вокруг Тайваня.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

