Ллойд Остин рассказал о том, что КНР не обязательно нападет на остров.

В Пентагоне заявили об активности китайских военных судов вокруг Тайваня, однако такие движения флот не обязательно говорят союзникам в регионе о неизбежности вторжения сил Пекина на территорию острова. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции сделал американский министр по обороне Ллойд Остин. Чиновник выступил перед журналистами вместе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, японским коллегой Ясукадзу Хамадой и министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси. Ранее эксперты провели переговоры в формате "2+2".

Мы видели возросшую активность военных судов вокруг Тайваня. Мы считаем, что это попытка установить новую норму, но я бы усомнился в том, говорит ли это о неизбежности вторжения. Ллойд Остин, глава Пентагона

Напомним, что обстановка вокруг Тайваня значительно обострилась в начале августа 2022 года. Это произошло после рабочего визита на остров уже бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай счел произошедшее провокацией, осудил визит американки и поддержку властей Вашингтона "тайваньского сепаратизма".

США призвали Китай держать линии связи открытыми во избежание просчетов.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State