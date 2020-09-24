"Яндекс.Карты" помогут оценить пешеходную доступность улиц Петербурга

В Петербурге отсняли уже почти 60 километров улиц.

Теперь любой желающий может снять маршрут прогулки по городу и загрузить его в "Яндекс.Карты". Фотографии улиц Петербурга подскажут людям, можно ли там пройти — нет ли на пути перекрытия или тупика. Это будет полезно маломобильным горожанам, родителям с колясками, велосипедистам и всем, кому важна дорога без препятствий. Об этом сообщила пресс-служба компании "Яндекс".

Снять маршрут можно в приложении "Народная карта", а совсем скоро и в "Яндекс. Карты". Снимки после модерации появятся в разделе "Зеркала" в веб-версии. Специалисты "Яндекса" уже сняли почти 60 километров улиц Петербурга.

Фотографии пешеходных маршрутов помогут не только ориентироваться в городе, но и обновлять карты. Компьютерное зрение автоматически собирает актуальную информацию о дорожных знаках, разметке и номерах домов. С помощью пешеходных маршрутов можно будет получать ещё больше данных — например, о режиме работы организаций или о наличии пандусов у входа.

Ранее в "Яндекс.Навигаторе" появилась возможность строить маршруты для грузовиков.

Фото и видео: пресс-служба компании "Яндекс"