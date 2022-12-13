Ямочный ремонт дорог стартовал в Ленобласти

Из-за аномально тёплой погоды в январе, дефекты на асфальтовом покрытии проявились раньше обычного.

Дорожникам Ленинградской области пришлось резко переходить от отчистки региональных трасс от снега к ремонту неровностей и ям, которые проступили на асфальте дорог из-за аномально тёплого января. Об этом сообщили в Telegram-канале дорожного комитета.

Как правило, дефекты дорожного покрытия проявляются в марте, однако начало 2023 года показало, что заводы могут начать отгрузку асфальта и с января.

Для проставления "заплаток" специалисты используют специальную газовую грелку. С помощью нёё просушивают дно и края ямы.

Ранее мы сообщили о том, что выставка архивных документов о блокаде открылась в Ленобласти.

Видео: Telegram / Dorogi_lo