Выставка архивных документов о блокаде открылась в Ленобласти

Экспозиция состоит из пяти разделов.

В Доме правительства 47-ого региона начала работу выставка, посвящённая блокадным архивам. Исторические документы обнародованы к 80-летию со Дня прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

На открытии экспозиции побывал губернатор региона Александр Дрозденко. Он лично поприветствовал первых посетителей.

Выставка состоит из пяти разделов – документов, посвященных выживанию ленинградцев в блокаду, а также разделы о ленинградских детях, помощи областных жителей и красноармейцев, подаче электроэнергии в горд и непосредственно прорыве блокады.

Ранее мы сообщили о том, что в честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда в Кировске покажут световое шоу.

Фото: Правительство Ленобласти