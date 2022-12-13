В честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда в Кировске покажут световое шоу

Световое шоу в формате 3D покажут 18 января в 17:30 и 19:30.

Хроника блокады Ленинграда и операции "Искра" предстанут на фасаде здания Дома культуры города Кировска 18 января в честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба администрации Лениградской области.

Световое шоу в формате 3D покажут 18 января в 17:30 и 19:30.

Почетными гостями станут жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане, представители молодежных и патриотических общественных организаций, а также жители Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации Лениградской области