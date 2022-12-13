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В честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда в Кировске покажут световое шоу
Сегодня, 15:11
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В честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда в Кировске покажут световое шоу

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Световое шоу в формате 3D покажут 18 января в 17:30 и 19:30. 

Хроника блокады Ленинграда и операции "Искра" предстанут на фасаде здания Дома культуры города Кировска 18 января в честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба администрации Лениградской области.

Световое шоу в формате 3D покажут 18 января в 17:30 и 19:30. 

Почетными гостями станут жители блокадного Ленинграда, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане, представители молодежных и патриотических общественных организаций, а также жители Ленобласти.

Фото: пресс-служба администрации Лениградской области

Теги: блокада ленинграда, операция искра, световое шоу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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