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На проспекте Большевиков дорожные ямы заделали досками
Сегодня, 13:34
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Rybka123
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На проспекте Большевиков дорожные ямы заделали досками

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Местные жители предположили, что это новые «нанотехнологии».

Жители исторического района "Веселый поселок" пожаловались в социальных сетях на недобросовестную работу дорожных спецслужб. В публике "Вконтакте" петербуржцы опубликовали фотодоказательство.

Снимок был сделан возле дома номер 2 на улице Большевиков. Кто-то вместо асфальтового покрытия закрыл дорожные дырки досками и прикрутили их. Местные жители предположили, что это новые "нанотехнологии".

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Фото: vk.com/veselyposelok

Фото: pixabay.com

Теги: дорожные работы , проспект большевиков
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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