На проспекте Большевиков дорожные ямы заделали досками

Жители исторического района "Веселый поселок" пожаловались в социальных сетях на недобросовестную работу дорожных спецслужб. В публике "Вконтакте" петербуржцы опубликовали фотодоказательство.
Снимок был сделан возле дома номер 2 на улице Большевиков. Кто-то вместо асфальтового покрытия закрыл дорожные дырки досками и прикрутили их. Местные жители предположили, что это новые "нанотехнологии".
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Фото: vk.com/veselyposelok
Фото: pixabay.com