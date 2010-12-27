В Санкт-Петербурге двое детей отравились крысиным ядом

Оба ребенка доставлены в больницы.

Накануне, 31 августа, в разных районах Санкт-Петербурга две девочки отравились крысиным ядом.

Первый случай произошёл на Русановской улице, откуда скорая помощь забрала двухлетнюю девочку. Ребенок нашел отраву на парковке. Состояние малышки оценивается как тяжелое.

Второй инцидент случился в семье уроженцев Такджикистана на Октябрьской улице, откуда в больницу также увезли двухлетнюю девочку, нашедшую яд дома. Врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести.

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