Yamaha больше не планирует выпускать снегоходы

Японская компания Yamaha объявила о закрытии направления по производству снегоходов.

Yamaha представила свой первый снегоход в 1968 году. Актуальная линейка снегоходов включает 18 моделей разного уровня мощности и специализации. Есть даже детские снегоходы.

Однако, как отметил портал 110km, в последнее время продажи снегоходов Yamaha перестали расти, и даже наметилась тенденция к спаду. Одна из причин – глобальное потепление. Люди уже не хотят платить по 4-21 тысячи долларов за аппарат, которым могут пользоваться на протяжении короткого периода времени. Производство и продажи снегоходов на домашнем рынке в Японии уже закончились. Местные дилеры распродают запасы со складов.

На европейском рынке продажи завершатся в 2024 году, а в США и Канаде – в 2025 году.

Ранее Honda начала официальные продажи машин в Петербурге.

Фото: yamahamotorsports.com