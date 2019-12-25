В Петербурге и Ленинградской области зафиксировали спрос на снегоходы

Спрос вырос на 229% по сравнению с прошлым годом.

В среду, 22 декабря, в пресс-службе "Авито Авто" рассказали Piter.tv, что за год спрос на снегоходы в Петербурге и области вырос на 229%.

Регион занимает пятое место по доле спроса от общефедерального. Средняя цена снегохода с пробегом в Петербурге составляет 130 тыс. рублей. В рейтинге самых востребованных марок первое место занимает "Буран", вторую строчку – Bombardier (BRP). Третье место – у снегоходов Irbis.

Эксперты отметили, что снегоходы на площадке приобретают как для индивидуального использования, так и для коммерческой эксплуатации – сдачи в аренду, организации развлечений и экскурсий. Рост спроса объясняется развитием внутреннего туризма, в том числе зимнего. Кроме того, желающим купить рекомендуют ориентироваться на планы по его эксплуатации и изучать технические характеристики транспортного средства.

Фото: Pexels