Ягнёнок вышел на прогулку в Заневском парке и удивил прохожих

Животное мирно поедало газон, но застеснялось камер и решило отойти подальше от людей.

Вечером в понедельник, 25 сентября, жители Красногвардейского района с удивлением обнаружили ягнёнка, который устроил променад по Заневскому парку. О необычном госте сообщила пресс-служба района у себя в Telegram-канале.

Животное мирно поедало газон, но застеснялось камер и решило отойти подальше от людей. Свой путь ягнёнок продолжил в компании собаки.

На вид парнокопытному примерно 4 месяца. Ягнёнок гулял без хозяина, поэтому неизвестно, как именно он оказался в парке.

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Фото и видео: Telegram / пресс-сек Красногвардейского