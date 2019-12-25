Во Фрунзенском районе зацвел яблоневый сад

Всего в сквере растут более 1300 деревьев 29 пород и почти 21,5 тысяч кустарников 20 видов.

Во Фрунзенском районе Петербурга начали цвести яблони. Почти 500 деревьев наполнились цветами. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Благодаря нежаркой погоде деревья будут цвести еще примерно полторы недели. К сентябрю на них созреют плоды.

Всего в сквере, расположенном вдоль Белградской улицы рядом с улицей Турку растут более 1300 деревьев 29 пород и почти 21,5 тысяч кустарников 20 видов. Здесь можно найти грушу иволистную – серебристое деревце, цветущее в мае белыми цветами, или черемуху Маака с необычной корой красновато-желтого или золотистого цвета.

В этом году сад обогатили 20 новыми яблонями Недзведского. Также здесь высадили столько же декоративных яблонь сорта "Ред Роялти". Молодые саженцы можно узнать по ярко розовым цветам. Также сад этой весной украсили 1350 кустов барбариса и спиреи.

Ранее мы писали, что в Купчино распустились более 25 тысяч тюльпанов.

Фото: gov.spb.ru