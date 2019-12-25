Xiaomi стала мировым лидером по продажам смартфонов

Общая доля от всех мировых продаж смартфонов этой компании составила 17,1%.

Xiaomi впервые возглавила список мировых лидеров по продажам смартфонов. Компания опередила Samsung и Apple. Об этом сообщила исследовательская компания Counterpoint, пишет Forbes.

Эксперты считают, что Xiaomi удалось заполнить пробел, который создала Huawei. Если сравнивать с прошлым месяцем, то Xiaomi увеличила на 26% долю от всех мировых продаж смартфонов и составила 17,1%. Второе место занимает Samsung, доля продаж смартфонов которых составила 15,7%. На третьем месте Apple с 14,3%.

С момента, когда начался спад у Huawei, Xiaomi прикладывает последовательные и агрессивные усилия, чтобы заполнить созданный эти спадом пробел, — говорится в сообщении.

Так, Xiaomi расширила свое присутствие в Китае, Европе, Африке и на Ближнем Востоке. А эти рынки очень важны для Huawei и Honor.

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