Xiaomi снизила стоимость смартфонов и другой техники в России

Также при покупке некоторых смартфонов можно бесплатно получить фитнес-браслет.

Компания Xiaomi снизила стоимость своих смартфонов и другой техники в России. Однако низкие цены продержаться буквально до 5 октября. На данный момент можно получить скидку до 7 тысяч рублей.

Со скидкой можно приобрести Xiaomi Mi Note 10, Poco F2 Pro, Redmi 9, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S и Redmi Note 8 Pro. Также при покупке некоторых смартфонов можно бесплатно получить фитнес-браслет.

Скидки распространяются на некоторые смарт-телевизоры, рюкзаки, весы, зубные щетки, фены, чайники, чемоданы.

Ранее Xiaomi выпустила первый 8K-телевизор.

Фото: Xiaomi