Xiaomi представила в России новые смартфоны и телевизоры

Презентация новинок прошла в режиме онлайн на YouTube-канале компании.

Компания Xiaomi презентовала на своем YouTube-канале новые устройства. В их числе оказался флагманский смартфон Mi 10, "умные" телевизоры Mi TV и смарт-браслет Mi Smart Band 4 с NFC-чипом.

Флагман Mi 10 стал самым дорогим из представленных продуктов. Смартфон получил 6,67-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Кроме того, в устройство встроен чип Snapdragon 865. Батарея имеет емкость 4870 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. На задней панели телефона четыре камеры, основная может делать снимки в разрешении 108 Мп и снимать видео в 8К.

Российские пользователи Xiaomi смогут делать предзаказы на Mi 10 с 4 июня. Версия с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб флеш-памяти обойдется в 69 990 рублей. В период предзаказа покупатели будут получать в подарок еще один смартфон – прошлогодний Redmi Note 8 Pro (128 ГБ).

Также на презентации была представлена упрощенная и более дешевая версия Mi Note 10 Lite. Аппарат имеет 6,47-дюймовый дисплей, емкий аккумулятор на 5260 мАч, который может работать без подзарядки двое суток. Mi Note 10 Lite получила процессор Snapdragon 730G среднего уровня, а также четыре камеры, одна из которых на 64 Мп.

В России модель с 6/128 ГБ памяти будет продаваться за 32 990 рублей. Покупателям, оформившим предзаказ с 29 мая, подарят смартфон Redmi 8A (32 ГБ).

Кроме того, Xiaomi представила смартфон-бюджетник Redmi Note 9 и его улучшенную модель с приставкой Pro. Оба имеют большие экраны – на 6,53 и 6,67 дюйма с разрешением Full HD+. Смартфоны поддерживают быструю зарядку и оснащены NFC-чипом для совершения бесконтактных платежей. Redmi Note 9 на 3 Гб оперативной памяти и 64 ГБ встроенной оценили в 16 990 рублей, Redmi Note 9 Pro (4/128 ГБ) – в 18 990 рублей. Обе новинки появятся в продаже 11 июня.

С 21 июня можно будет купить два новых смарт-ТВ на операционной системе Android TV. За 50-дюймовый Mi TV 4S придется отдать 27 990 рублей, за 65-дюймовый – 54 990 рублей.

16 июня выйдет "умный" браслет Mi Smart Band 4 NFC, с помощью которого можно совершать бесконтактные платежи. Он обойдется россиянам в 3690 рублей. Устройство оснащено цветным AMOLED-дисплеем, умеет показывать уведомления, отслеживать активность, следить за пульсом и качеством сна.

Ранее мы писали, что Xiaomi перестанет выпускать 4G-смартфоны к концу 2020 года.

Фото: Xiaomi Russia