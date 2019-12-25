Компания стала напрямую вмешиваться в работу своих устройств.

Китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны у некоторых пользователей в Крыму, а также других регионах мира. Специалисты ограничили возможность использования своих гаджетов также на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане. Массовая блокировка мобильных устройств началась в сентября, согласно информации, предоставленной XDA-developers. Спустя нескольких дней после покупки устройства владельцы видят надпись на экране о том, что политика Xiaomi не разрешает реализацию продукта на данной территории.

Напомним, что китайская компания и ранее запрещала реализацию товаров в некоторых частях мира, но при этом напрямую не мешала работе отдельных устройств, которые туда попадали. На данный момент блокировка не затронула те смартфоны, которые были ввезены в "черный список" регионов после активации в другой стране.

Стоит отметить, что уже сейчас пользователи смартфонов Xiaomi нашли способ обхода ограничений. Для этого они перепрошивают системцугаджетов на неофициальный кастом.

Пользователи телевизоров Xiaomi стали жаловаться на рекламу.

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