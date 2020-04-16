Xiaomi обрушила цены на смартфоны в России

Акция продлится вплоть до 19 апреля.

Китайская компания Xiaomi, которая включает в себя бренд Redmi, обрушила цены на некоторые свои смартфоны в России. Например, на официальном сайте производителя за Xiaomi Mi 9T с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб флеш-памяти вместо 29 990 рублей предлагается отдать 24 291 рублей.

Кроме того, по сниженной цене можно приобрести смартфон Redmi 8 с 3 Гб оперативной и 32 Гб встроенной памяти. За этот аппарат Xiaomi просит всего 7 790 вместо прежних 9 990 рублей. Подешевел и Redmi Note 8 Pro, который ранее стоил почти 18-20 тысяч (в зависимости от объема памяти), а сейчас 15-17 тысяч. Если Redmi 7A прежде стоил почти 7,5 тысяч рублей, то теперь россияне смогут купить его за 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что акция действует в рамках фестиваля Mi Fan Festival 2020 и продлится до 19 апреля включительно. При наличии промокода можно получить скидку до 4,5 тысяч рублей. Кроме того, продолжает действовать программа лояльности бренда, которая предлагает обмен накопленных баллов на купоны.

Ранее мы писали, что смартфоны Xiaomi и Redmi могут стать водонепроницаемыми.

Видео: YouTube / Tecno Fono