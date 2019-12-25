Xiaomi выпустила в РФ Xiaomi Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G

Стоимость Xiaomi Mi 11 оказалась чуть ли не самой высокой за истории бренда в России

Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж флагманского смартфона Mi 11 и версий Lite в РФ.

Xiaomi Mi 11 получил 6,81-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, ультравысоким разрешением WQHD+. Что касается камеры, то он имеет основную на 108 Мп, широкоулогльную на 13 Мп и макро-сенсор на 5 Мп.

Стоимость Xiaomi Mi 11 оказалась чуть ли не самой высокой за истории бренда в России – за версию 8/256 ГБ просят 85 990 рублей. Mi 11 Lite гораздо демократичнее: LTE-вариант 8/128 ГБ обойдется в 30 990 рублей, а за 5G придется отдать 37 990 рублей.

В марте Xiaomi презентовала в России антикризисные смартфоны Redmi Note 10 и Note 10 Pro.

Фото: Xiaomi