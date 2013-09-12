Они появятся в продаже 30 марта.

В четверг, 25 марта, Xiaomi презентовала в России антикризисные смартфоны Redmi Note 10 и Note 10 Pro. Трансляция велась на официальном YouTube-канале компании.

Прооизовдитель заявил, что одной из особенностей Redmi Note 10 Pro является 108-мегапиксельная камера. Авторы отметили, что она обладает самым высоким разрешением, которое есть на рынке. Кроме того, у смартфона 6,67-дюймовый дисплей AMOLED DotDisplay и процессор Qualcomm Snapdragon 732G.

При этом Redmi Note 10 оснащена 6,43-дюймовым дисплеем AMOLED DotDisplay. А вот камера новинки выполнена из четырех модулей, которые включают в себя 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

Новинки поступят в продажу 30 марта.

Видео: Xiaomi/YouTube